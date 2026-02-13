В Перми отменили забег трезвенников из-за нехватки участников

В Перми впервые отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников. Мероприятие должно было пройти 23 февраля, сообщили представители движения «Трезвая Пермь» в соцсети «ВКонтакте» .

Организаторы пояснили, что пробежки проходят с 2012 года, перерыв был только во время пандемии коронавируса. Их старались проводить регулярно и приурочивать к каким-то праздничным датам.

Раньше тоже бывало, что для проведения мероприятия не набиралось необходимое количество человек, но только в этот раз эта ситуация стала публичной. Сейчас решили не привлекать людей с помощью рекламы, так как организаторам важна вовлеченность соратников не только в пробежках, но и в других активностях, чтобы не было текучки.

«Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие, по разным причинам», — уточнили в группе.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал повторить позитивный опыт антиалкогольной кампании во времена СССР.