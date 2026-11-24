В Пензе с 14 по 25 декабря пройдет конкурс на лучшее новогоднее убранство. Победителей определят сами жители с помощью онлайн-голосования, сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на мэрию города.

Опрос запустят в официальном сообществе администрации Пензы во «ВКонтакте». Пользователи будут оценивать фотографии оформленных зданий и территорий с помощью лайков.

Участников разделят на четыре категории: объекты торговли, сферы услуг, социально значимые учреждения и многоквартирные дома. Голосование по каждому из направлений продлится двое суток.

Общие итоги подведут после завершения всех этапов и опубликуют на ресурсах администрации. Торжественное награждение победителей состоится после новогодних праздников.