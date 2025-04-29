В Пензе местного депутата заподозрили в ношении чужих наград
«Коммерсант»: депутата из Пензы Иванова заподозрили в ношении чужих наград
Трое участников специальной военной операции и ветераны спецназа заподозрили пензенского депутата Алексея Иванова в ношении чужих наград. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным издания, участники боевых действий направили председателю гордумы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения Ивановым боевых наград.
Авторы документа сослались на справки Минобороны и документы, согласно которым депутат получил в 1996 году только одну медаль — «За Отвагу». При этом на снимках в социальных сетях политика запечатлели с той же наградой, но советского образца. Он не мог получить ее в силу возраста.
«Помимо заслуженной награды Иванов носит на груди „Орден Мужества“ и медаль СССР „За Отвагу“, что является из ряда вон выходящим поступком», — говорится в обращении.
Ранее депутата Собинского муниципального округа Владимирской области заподозрили в рабовладении и мошенничестве.