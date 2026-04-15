В Павловском Посаде за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Ночью в Москве и области прошли дожди, но количество выпавших осадков оказалось неравномерным. Об этом написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Москве больше всего осадков зафиксировали на метеостанции Балчуг в центре города — семь миллиметров. В отдельных районах Подмосковья выпало еще больше: в Электростали — восемь миллиметров, а в Павловском Посаде — 11, что составляет почти треть месячной нормы.

Леус добавил, что кратковременные дожди продолжатся и сегодня, и завтра.

Ранее столичный Дептранс призвал жителей и гостей столицы в дождливую погоду, которая установилась в среду, использовать общественный транспорт и заранее планировать маршруты.