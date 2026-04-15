Дептранс Москвы призвал жителей пользоваться городским транспортом в дождь

Жителям Москвы рекомендуется использовать городской транспорт в дождливую погоду в среду. Об этом предупредил столичный дептранс .

«Чтобы избежать опозданий в течение дня, рекомендуем пользоваться городским транспортом и планировать свой маршрут заранее», — посоветовали в ведомстве.

Дождь ожидается в Москве местами днем 15 апреля. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщила, что температура воздуха в столице будет постепенно понижаться в течение недели. К воскресенью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Пик похолодания ожидается в понедельник.