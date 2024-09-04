В павильоне ВЭФ включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке

В павильоне министерства природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, композицию сопровождает анимационный фильм с музыкальной группой, состоящей из кошек.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной площадкой для проведения мероприятия будет кампус Дальневосточного федерального университета. Тема года — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее в город прибыл российский лидер Владимир Путин для участия в форуме.

В первый день ВЭФ показали «Улицу Дальнего Востока», где 11 дальневосточных регионов России продемонстрировать свои достижения.