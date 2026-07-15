В Париже 15 июля пройдет суд по делу основательницы SOS Donbass Новиковой

Судебное заседание по делу основательницы SOS Donbass Анны Новиковой пройдет сегодня, 15 июля, в Париже. Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сегодня в Париже состоится судебное заседание по делу нашей соотечественницы — гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции», — сказала она.

Лантратова подчеркнула, что «вина» россиянки состоит в том, что она основала гуманитарную организацию SOS Donbass и занимает пост ее вице-президента, помогая мирному населению Донбасса.

Лантратова назвала действия французских властей проявлением «циничной политики двойных стандартов Запада». Она отметила, что в России уже привыкли к такому поведению недружественных государств.