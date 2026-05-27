Западные журналисты и волонтеры крайне редко могут открыто рассказать правду о ситуации в Донбассе, так как это грозит им санкциями, блокировкой счетов и тюремным сроком, как в случае с Анной Новиковой во Франции. Об этом заявила писательница, журналист и школьница из Луганска Фаина Савенкова в беседе с ТАСС .

«Очень редкое количество западных журналистов и волонтеров имеет возможность говорить правду, потому что их ждут санкции, арестованные счета и тюрьма — как это было с Анной Новиковой во Франции», — сказала она.

По ее словам, чтобы иметь возможность выпускать честные материалы, этим журналистам нужно жить в России.

Также Савенкова напомнила, что в 11 лет стала свидетелем приезда в ЛНР одного из топ-менеджеров немецкого издания Der Spiegel Кристиана Эша. Ему, все показали: он осмотрел разрушения от обстрелов, встретился с руководством республики. Однако по возвращении Эш изложил в своих материалах совершенно иную версию событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором отказ японских СМИ посетить место удара в Старобельске. Дипломат отметила, что если у журналистов все-таки осталась совесть, то российская сторона готова предоставить возможность доставить их до места теракта.