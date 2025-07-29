В Орловской области заявили о влиянии ЕГЭ на снижение рождаемости

В Орловской области Единый государственный экзамен косвенно влияет на снижение рождаемости. Об этом губернатор региона Андрей Клычков заявил в беседе с «Ведомостями».

По его словам, система ЕГЭ подталкивает талантливую молодежь уезжать с сельских территорий и делать выбор в пользу крупных городов, что в итоге только усугубляет демографический кризис.

«Чтобы повышать демографию, нам надо заниматься не тем, чтобы люди концентрировались в 20 мегаполисах, а развивать сельские территории», — сказал он.

В крупных городах, по мнению Орлова, молодежь чаще предпочитает заводить собак, чем детей.

Ранее общественники потребовали для улучшения демографической ситуации обязать застройщиков делать в жилых домах толстые стены. Недвижимость при этом не должна дорожать.