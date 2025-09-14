В Орловской области задержались 17 поездов

С отставанием от графика следуют 17 поездов в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

В компании отметили, что задерживаются поезда № 83 Москва — Адлер, № 105 Москва — Курск, № 535 Смоленск — Анапа, № 109 Москва — Анапа, № 71 Москва — Белгород, № 75 Москва — Белгород, № 359 Калининград — Адлер, № 119 Санкт-Петербург — Белгород.

Также с опозданием следуют поезда сообщением № 143 Москва — Кисловодск, № 566 Минеральные Воды — Москва, № 76 Белгород — Москва, № 72 Белгород — Москва, № 106 Орел — Москва, № 84 Адлер — Москва, № 82 Белгород — Санкт-Петербург, № 30 Белгород — Санкт-Петербург и № 742 Белгород — Москва.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в субботу сообщал, что при проверке железнодорожных путей на территории региона обнаружили взрывные устройства, два человека погибли при взрыве.