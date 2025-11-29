В Орле участковый полиции помог владельцам разыскать пропавшую собаку

В Орле завершились поиски собаки по кличке Ронни, пропавшей в середине октября. Хозяева искали питомца почти две недели: расклеивали объявления, публиковали посты в соцсетях и просматривали записи камер в соседних домах. Найти животное удалось благодаря помощи участкового полиции Гасана Гасанова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали владельцы питомца Роман и Ксения, в день пропажи с Ронни гулял их родственник. Пес играл во дворе частного дома и незаметно выбежал на улицу. Позже семье позвонила женщина, которая увидела объявление в интернете. Она сообщила, что видела Ронни на проезжей части. По ее словам, собаку забрала неизвестная женщина на автомобиле.

К поискам подключился участковый уполномоченный полиции Гасан Гасанов. Он постоянно поддерживал связь с владельцами и занимался установлением личности девушки, которая увезла собаку. Установив госномер и владельца автомобиля, пса смогли вернуть домой.

Когда полицейский и хозяева приехали к ней домой, девушка сразу вернула Ронни. Она объяснила, что не пользуется соцсетями и поэтому не видела объявления о поиске, но пыталась разыскать владельцев самостоятельно.

«Это далеко не первый добрый поступок участкового. В ноябре 2018 года он помог вернуться домой пожилой женщине, оказавшейся в затруднительной ситуации», — подчеркнула Волк.

Ранее хаски умер на западе Москвы после прогулки, предположительно, из-за догхантеров. Инцидент произошел в районе Тушино после прогулки.