В организации «Общественная потребительская инициатива» объяснили схему обмана пенсионеров при ремонте техники

По его словам, услуги на систематической основе могут оказывать только юрлица или ИП с прейскурантом и реквизитами. Эксперт отметил, что потребитель максимально защищен, если стоимость согласовывается до заключения договора, однако отстаивать права проблематично, так как люди расстаются со своей техникой, что становится формой шантажа.

В Нижнем Новгороде десять жителей уже пострадали от этой схемы, вызвав мастеров по объявлениям на подъезде. Как пишет Telegram-канал «База», после звонка частному специалисту на связь выходил оператор кол-центра, а приехавший мастер выставлял счет в сотни тысяч рублей за замену лампочки (155 тысяч рублей) или ремонт ручки чайника (266 тысяч рублей). На бумаге все выглядело законно, поэтому пожилые клиенты предпочитали платить.