В Оренбургскую область придет жаркая и облачная погода на выходных

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в Оренбургской области ожидается жаркая и преимущественно облачная погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом написал 56orb.ru .

В субботу, 20 июня, ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, при этом в западных районах возможны кратковременные осадки и гроза. Днем станет значительно теплее: столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов, а в северных и западных районах будет немного прохладнее — +21…+26 градусов. Прогнозируется переменная облачность, местами в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточным, 5–10 м/с, с порывами до 16 м/с.

В воскресенье, 21 июня, ночью сохранится переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а температура составит +12…+17 градусов. Днем осадки продолжатся: кратковременный дождь с грозой ожидается в большинстве районов, а температура воздуха будет находиться в диапазоне +25…+30 градусов. Ветер сохранит свое направление и силу, дуя с востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 16 м/с.