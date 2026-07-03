В Оренбургскую область придет по-настоящему летняя погода на выходных

В ночь на субботу регион будет находиться под переменной облачностью без существенных осадков, температура воздуха составит от +11 до +16 градусов при слабом ветре неустойчивого направления. Днем сохранится сухая погода: воздух заметно прогреется, и столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Это создаст комфортные условия для отдыха на природе, хотя жителям стоит соблюдать осторожность в часы максимальной солнечной активности.

Ночь на воскресенье также обещает быть теплой и сухой при переменной облачности, температурный фон составит +13…+18 градусов. В дневные часы жара сохранится: небо будет лишь иногда закрываться облаками, а температура воздуха достигнет пиковых значений за уикенд — +28…+33 градусов. Ветер останется слабым, что только усилит ощущение зноя. Редакция отмечает, что такая устойчивая жаркая погода характерна для июля в этом регионе, поэтому оренбуржцам рекомендуется пить больше воды и пользоваться солнцезащитными средствами.