Адвокат Лезникова назвала порядок действий при травле ребенка

При подозрении на травлю родителям стоит выслушать ребенка, зафиксировать доказательства и письменно обратиться в школу, сообщает Life.ru .

Адвокат Виктория Лезникова пояснила, что буллинг, или травля, отличается от разовой ссоры систематичностью и дисбалансом сил. Обидчик или группа регулярно унижают ребенка, изолируют его, угрожают ему или распространяют оскорбительные сообщения и фото.

Родителям нужно спокойно выслушать ребенка и оценить, есть ли угроза его безопасности. Следует сохранить переписку и скриншоты, а при физических травмах обратиться за медицинской фиксацией.

После этого стоит письменно обратиться к классному руководителю и администрации школы. Родители могут потребовать беседы с участниками конфликта, помощи психолога и усиления контроля на переменах. При угрозах, побоях, вымогательстве, распространении интимных материалов или преследовании необходимо обращаться в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних или прокуратуру.

«Ребенок не должен оставаться один на один с травлей», — цитирует Лезникову rtvi.com.

Она призвала взрослых действовать спокойно, последовательно и не устраивать публичные разбирательства с другими детьми.