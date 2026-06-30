Метеоролог Старков предупредил о рисках экстремальных погодных условий из-за изменений климата

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в разговоре с ИА НСН сообщил, что изменения климата могут вызывать не только волны жары, но и экстремально холодные периоды.

Специалист подчеркнул, что подобные процессы наблюдаются по всему миру, особенно в высоких и средних широтах. Изменения климата выражаются не просто в повышении температуры, а в чередовании аномально теплых и аномально холодных периодов, отметил RT.

Такие колебания, по словам Старкова, могут сопровождаться опасными погодными явлениями. В теплое время года это ливни, грозы, град и шквалистый ветер, а в холодное — снегопады, резкое увеличение снежного покрова, гололед и замерзающий дождь.