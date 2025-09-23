В Омске пенсионерке выписали штраф за призыв выгнать мигрантов

Пенсионерку из Омска наказали за призыв выгнать мигрантов. Об этом сообщил «Царьград» .

«Штраф в пять рублей за „оскорбление“ таджиков. Омский суд наказал пенсионерку за „экстремистский“ комментарий», — заявили журналисты.

Наказание настигло женщину из-за выражения мнения в Сети. Она возмутилась поведением уроженцев Таджикистана, которые обижаются, что им не предоставили по квартире в Подмосковье.

«Гнать их всех к себе в аулы, пусть там плодятся», — написала пенсионерка.

Однако омский судья вместе с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России посчитал комментарий нарушением. Женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что в России в будущем начнется поток трудовых мигрантов из Вьетнама, Непала и Бангладеш. По его словам, российской стороне эти направления интересны, но они требуют организации каналов рекрутинга и адаптации.