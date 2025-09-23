В Россию хлынет поток мигрантов из Вьетнама, Непала и Бангладеш

Глава ТПП Катырин: в России ожидается волна мигрантов из Вьетнама и Непала

В России в скором будущем ожидается поток трудовых мигрантов из Вьетнама, Непала и Бангладеш. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

«Там демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты», — сказал он.

Катырин отметил, что России интересны эти направления, однако они требуют организации более понятных каналов рекрутинга и адаптации.

Рост трудовой миграции из Индии глава ТПП объяснил объективным дефицитом рабочей силы на отечественном рынке строительства и сферы услуг.

Ранее стало известно, что судебные приставы выдворили из России в этом году порядка 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.