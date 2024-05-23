В редакции журнала «Компания» прошли обыски

В редакции журнала «Компания» проводятся следственные действия. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свой источник.

По версии собеседника журналистов, обыски в редакции могут быть связаны с делом в отношении администраторов Telegram-канала «Адские бабки».

«Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов Telegram-канала», — заявил он.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выносят из редакции журнала коробки.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти и четырем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Фигуранток обвинили в вымогательстве у вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. По версии следствия, деньги журналистки требовали деньги за блок на любые упоминания Ушакова, а также отказ публиковать порочащую информацию о нем.