В ОДКБ столкнулись с мошенниками, использующими ИИ

В ОДКБ предупредили о схеме мошенничества с видеозаписями руководства

Организация Договора о коллективной безопасности предупредила о мошенничестве с поддельными видео с руководством организации. Информация появилась на сайте ОДКБ.

«Предупреждаем о новой схеме мошенничества. Злоумышленники используют поддельные видео с руководством ОДКБ, созданные искусственным интеллектом», — заявили в организации.

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием искусственного интеллекта для создания поддельных видеообращений. Злоумышленники создают реалистичные ролики, где цифровой двойник генерального секретаря ОДКБ, используя вымышленные предлоги, просит перевести деньги.

В организации отметили, что руководство ОДКБ никогда не обращается с запросами, касающимися финансовых операций. Также в ОДКБ посоветовали не загружать файлы и не регистрироваться на незнакомых сайтах.

Ранее в России активизировались мошенники, которые выманивают у жертв деньги по схеме Pig Butchering («Забой свиней»). Злоумышленники применяют искусственный интеллект, дипфейки и методы социальной инженерии. Они создают фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и соцсетях. ИИ позволяет создать идеального собеседника, который может придерживаться любой роли.