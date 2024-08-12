В очереди у Крымского моста скопилось более 1400 автомобилей

Утром 12 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1400 автомобилей. Данные об этом появились в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 07:00 по московскому времени в очереди находились 1025 автомобилей со стороны Тамани и 45 транспортных средств со стороны Керчи. Водителей призвали следовать указаниям сотрудников переправы и сохранять спокойствие.

«По состоянию на 09:00 по московскому времени со стороны Тамани в очереди находятся 1130 транспортных средств. Время ожидания займет порядка трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в пробке скопились 320 автомобилей, время ожидания составляет порядка часа.

Неделю назад на два часа приостанавливали движение составов на участке железной дороги Симферополь — Джанкой. Причины перекрытия железнодорожного движения не приводились.