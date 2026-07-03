В Новосибирском медицинском колледже сразу 325 выпускников получили дипломы по специальности «Лечебное дело»

Новосибирский медицинский колледж провел уникальную торжественную церемонию, на которой дипломы получили сразу 325 выпускников по специальности «Лечебное дело». Мероприятие прошло в символичном месте — на станции скорой медицинской помощи, так как около 50 молодых специалистов уже решили связать свою карьеру с работой на вызовах. Об этом написал сайт atas.info .

Особенность выпуска заключается в том, что он стал двойным благодаря переходу на новые образовательные стандарты. Если раньше обучение фельдшеров длилось четыре года, то теперь ускоренная программа позволяет подготовить специалистов за три года.

Директор колледжа Алексей Пилипенко отметил, что сокращение срока потребовало серьезной перестройки учебных планов, но учебное заведение справилось с задачей, подготовив не меньше, а больше квалифицированных кадров для региона.

Еще одним важным нововведением стало появление первых целевиков: 36 фельдшеров окончили колледж по договорам с будущими работодателями. Эта практика начала внедряться в Новосибирской области с 2023 года. Теперь эти выпускники гарантированно трудоустроены в конкретных медицинских учреждениях.