В Новосибирской области спрогнозировали жаркую погоду на выходных

В Новосибирской области на предстоящие выходные, 20 и 21 июня, метеорологические сервисы прогнозируют жаркую и преимущественно солнечную погоду без осадков. Об этом сообщил atas.info .

Согласно данным «Гисметео», в субботу днем температура воздуха составит +27 градусов, а ночью опустится до +16. В воскресенье станет еще теплее: дневная жара усилится до +28 градусов, а ночная температура повысится до +19. Прогнозируется ясная погода без ветра и дождей.

Сервис «Яндекс.Погода» дает схожий прогноз, обещая в субботу +28 градусов днем при +18 ночью, а в воскресенье — до +30 градусов днем и +19 ночью. Таким образом, новосибирцев вновь ожидает изнуряющая жара с заметным повышением температуры ко второй половине выходных.