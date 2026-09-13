В Новосибирской области подвели итоги конкурса «Моя многонациональная семья»

Конкурс «Моя многонациональная семья», приуроченный к Году единства народов России, завершился в Новосибирской области. Организатором выступило региональное Министерство труда и социального развития, а участниками стали свыше 400 семей, сообщил КП-Новосибирск .

Глава министерства Елена Бахарева отметила, что проект стал весомым вкладом в сохранение культурного разнообразия.

«Каждая представленная работа — это живая история, благодаря чему семейные ценности и традиции передаются от старших к младшим. Подобные проекты укрепляют единство народов России», — подчеркнула она.

Участники представляли видеоролики об истории своих родов, портреты родственников разных национальностей, а также бережно хранимые обычаи и рецепты. Наибольший интерес вызвали две номинации: «Традиции в наследство», где рассказывали о праздниках и ритуалах, и «Кулинарная карта семьи» с демонстрацией национальных блюд.

Список победителей опубликован на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Основной целью инициативы стала поддержка духовно-нравственных ценностей и пробуждение у молодежи интереса к культуре народов страны.