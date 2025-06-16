В Новосибирске цыгане вымылись с шампунем в фонтане

Цыгане пришли к фонтану в Октябрьском районе Новосибирска, чтобы помыться с шампунем. Женщины залезли в воду прямо в одежде, сообщило издание Atas.info.
Очевидцы рассказали, что две цыганки устроили купание перед зданием библиотеки вместе с детьми. Оказавшись в воде, женщины намылили волосы и стали их споласкивать. Замечания прохожих они игнорировали. Их дети в это время бегали рядом без одежды.
На опубликованном в Сети видео несколько женщин стоят в фонтане, а рядом с ними — пластиковая бутылка с жидкостью красного цвета.
В Ставропольском крае цыгане стали также нарушителями порядка. Они устроили драку с сотрудниками полиции после распития алкоголя на кладбище. В результате три правоохранителя получили травмы.
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