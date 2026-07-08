В Новосибирске пообещали теплую и солнечную погоду в конце недели

В Новосибирске в ближайшие дни, 9 и 10 июля, сохранится теплая и солнечная погода. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на синоптиков.

Утром температура воздуха составит около +21 градуса, днем — до +27, а к вечеру опустится до +24. Ночью ожидается похолодание до +17 градусов.

Небо над городом останется ясным, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым и переменным, он не окажет заметного влияния на температуру.

Однако жителям региона стоит помнить, что в Новосибирской области действует экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Как сообщили в РСЧС Новосибирской области, местами в регионе ожидается температура +30 градусов и выше. Спасатели рекомендуют в жаркие дни избегать длительного пребывания на открытом солнце, носить легкую одежду и головные уборы, а также соблюдать питьевой режим.