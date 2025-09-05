Жительница Новосибирска: в городе не выпадал снег 5 сентября, это был туман

В Новосибирске 5 сентября наблюдался густой туман, но снега в городе не было. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ирина.

Она опровергла сообщения в Сети о том, что в городе якобы шел снег. Женщина объяснила, что разлетевшееся в Сети видео запечатлело туман таким образом, что его можно перепутать со снегопадом.

«Я живу в Кольцове. <…> Был сильный туман, это капли своего рода, просто камера так передает», — уточнила она.

Горожанка добавила, что ночью температура опускалась не ниже +9 градусов.

Житель Новосибирска Денис в беседе с 360.ru предположил, что на камеру попал не туман, а насекомые.

«Это мошкара», — объяснил он.

Ранее о переменчивой погоде синоптики предупредили жителей Приморского края. В регионе прогнозируют 6 сентября дожди различной интенсивности при температуре на уровне плюс 23 — плюс 28 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, а ветер ослабнет и изменит направление.