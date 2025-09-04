Жители Приморского края столкнутся с переменчивой погодой в первые дни осени

В первые выходные осени жители Приморского края столкнутся с переменчивой погодой. Специалисты прогнозируют дождливую субботу, которая сменится спокойным и ясным воскресеньем, написал «ФедералПресс» .

Метеорологи сообщают: «В субботу днем фронтальные разделы будут смещаться над краем, вызывая почти повсеместно дожди различной интенсивности. Максимальная температура ожидается на уровне +23…+28 градусов, при этом наиболее высокая — на северо-востоке. Однако уже в ночь на воскресенье фронты покинут Приморье, и дожди прекратятся».

Во Владивостоке ожидается особенно контрастная погода. В субботу будет облачно, во второй половине дня пройдут дожди, усилится юго-восточный ветер. Температура составит +19…+24 градусов. В воскресенье погода улучшится: прекратятся осадки, ослабеет ветер и сменит направление на юго-западное, а температура поднимется до +24…+27 градусов.