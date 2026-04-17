В Новосибирск вернулась зима

В Новосибирске начался обильный снегопад. Об этом рассказали 360.ru местные жители.

В Западно-Сибирском УГМС сообщили, что в ночь на 18 апреля температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем он прогреется до плюсовой температуры, однако поднимется мощный ветер — с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки.

Ранее столичное управление МЧС предупредило, что в Москве и области 19 и 20 апреля ожидаются похолодание до нуля градусов и ниже, мокрый снег с дождем и порывы ветра до 15 метров в секунду. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице может сформироваться снежный покров до пяти сантиметров.