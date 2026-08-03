В Новой Москве ночью выпала треть месячной нормы осадков

В ночь на понедельник в Новой Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, на ВДНХ и Балчуге выпало четыре миллиметра осадков, в Тушине — девять, в Бутове — 10, в МГУ — 11. Месячная норма дождей для августа составляет 78 миллиметров.

«В Подмосковье самыми дождливыми оказались Наро-Фоминск — 22 миллиметра и Талдом — 23 миллиметра, а это около одной трети месячной нормы, то есть по два ведра воды на квадратный метр», — сказал Тишковец.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что сегодня в Москве будет ясная и сухая погода с температурой воздуха до +26 градусов, в Подмосковье — до +27. Завтра дождей в столичном регионе тоже не прогнозируется.