Москвичам рассказали о погоде в столице в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник температура поднимется до +26 градусов

В Москве в понедельник будет ясная и сухая погода с температурой воздуха до +26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, сегодня в городе ощутят влияние усиливающегося с запада барического гребня. Он обеспечит малооблачную, сухую и устойчивую погоду с температурой в рамках климатической нормы для начала августа.

«Температура воздуха +24-26 градусов, по области +22-27. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы», — заявил синоптик.

Завтра в Москве дождей не прогнозируется, ночью температура воздуха составит +15-17 градусов, днем +25-27.

Ранее Михаил Леус заявил, что в воскресенье, 2 августа, температура в столице стала максимальной с начала года.