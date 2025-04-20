В ногу со временем. Могут ли храмы использовать рэп-проповеди и мерч

На стены церкви Иконы Божией Матери «Донская» в Мытищах росписи нанесли с помощью принтера вертикальной печати. Этот процесс вызвал волну обсуждения в Сети. Об использовании печатных икон и допустимости рэп-проповедей в Telegram-канале 360.ru порассуждал прихожанин храма Святого Мученика Антипы Пергамского Егор Кандюрин.

«Насколько мне известно, печатные иконы в церковном обиходе — явление совсем не новое. Думаю, это точно не вредит, а только содействует популяризации православия, и, как минимум, просто позволяет людям иметь при себе образ, отправляясь в дальнюю дорогу, например», — отметил он.

Рассуждая об использовании технологий в оформлении внутреннего убранства храма, Кандюрин отметил, что если где-то из-за сжатых сроков или небольших бюджетов в силу обстоятельств не позволяют в текущий момент рукописные творения, то это может стать выходом.

Прихожанин назвал странными предложения использовать рэп в православных храмах и делать тату от священников. При этом он поддержал идею с мерчем, назвав ее классной.

«Считаю, что нужно идти в ногу со временем и стараться разговаривать с людьми на современном языке, чтобы не терять связь. Но это не означает, что это должно оказывать трансформирующее влияние на основы основ и смыслы, которые несет в себе церковь», — резюмировал Кандюрин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РПЦ играет вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия.