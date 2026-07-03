В Нижнем Новгороде запретили оплату проезда наличными

В Нижнем Новгороде с 1 июля запрещена продажа билетов за наличные. Оплатить проезд можно только картами, включая «Ситикард», или одноразовыми карточками, сообщил Newsnn.ru .

Несмотря на то, что 98% пассажиров перешли на новые методы, у некоторых возникают проблемы с валидаторами из-за несовместимости карт.

Как заявил юрист Александр Бударагин, если терминалы исправны, пассажир обязан оплатить проезд. В противном случае его оштрафуют на 1000 рублей как безбилетника.

Исключением является лишь неисправность оборудования в салоне — тогда вина лежит на перевозчике, и гражданин имеет право ехать бесплатно. Увеличение штрафа до пяти тысяч рублей в 2026 году не принято.