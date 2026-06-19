В Нижнем Новгороде запланировали создание велодорожек на улицах Ванеева, Белинского и Родионова

В 2026 году в Нижнем Новгороде планируется создание велодорожек на улицах Ванеева, Белинского и Родионова. Работы по обустройству основного городского веломаршрута предусмотрены концепцией развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил сайт newsnn.ru .

Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году благоустроят общественные пространства в Ленинском и Сормовском районах столицы Поволжья. Как сообщили в департаменте градостроительного развития, здесь также будут организованы велосипедные дорожки на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей.

Наряду с этим, возобновятся работы по созданию террасного парка после заключения нового соглашения, однако точные сроки завершения этого объекта пока не определены. Также ранее сообщалось о планах строительства жилого дома с подземной парковкой в границах улиц Белинского, Тверской, Славянской и Ашхабадской.