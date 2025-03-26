В Нижнем Новгороде раскритиковали законопроект об усыплении бездомных собак
Нижегородский парламент: новый закон может привести к массовому убийству собак
Законодательное собрание Нижегородской области выступило против законопроекта, предлагающего усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах. Об этом сообщил РБК.
Группа депутатов внесла законопроект в Госдуму 28 февраля. Рабочая группа направила его в регионы и правительство, чтобы получить отзывы на документ.
Нижегородский парламент посчитал «совершенно негуманной» эту инициативу. Это борьба не с причиной появления бездомных животных, а с последствиями.
Как говорится в ответе управления информполитики заксобрания на запрос РБК, приюты для животных не смогут содержать резко возросшее количество животных долгое время. В частности, до их естественной смерти.
«Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — предупредили в ответе.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал бесполезной идею применения собачьего жира для производства мыла.