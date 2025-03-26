В Нижнем Новгороде раскритиковали законопроект об усыплении бездомных собак

Нижегородский парламент: новый закон может привести к массовому убийству собак

Законодательное собрание Нижегородской области выступило против законопроекта, предлагающего усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах. Об этом сообщил РБК .

Группа депутатов внесла законопроект в Госдуму 28 февраля. Рабочая группа направила его в регионы и правительство, чтобы получить отзывы на документ.

Нижегородский парламент посчитал «совершенно негуманной» эту инициативу. Это борьба не с причиной появления бездомных животных, а с последствиями.

Как говорится в ответе управления информполитики заксобрания на запрос РБК, приюты для животных не смогут содержать резко возросшее количество животных долгое время. В частности, до их естественной смерти.

«Это может привести к массовому уничтожению и истреблению животных в регионе», — предупредили в ответе.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал бесполезной идею применения собачьего жира для производства мыла.