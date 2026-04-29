В Нижнем Новгороде наградили победителей XII Открытого чемпионата мастеров авиастроения

В Нижнем Новгороде подвели итоги XII Открытого чемпионата мастеров авиастроения. Более 300 участников из 22 предприятий и 12 городов России продемонстрировали свое профессиональное мастерство, сообщил сайт «Время Н» .

На чемпионате Владимир Филькин из нижегородской компании «Сокол» показал выдающиеся результаты и был признан одним из лучших токарей. Команда авиационного завода имени Юрия Гагарина из Комсомольска-на-Амуре заняла большинство призовых мест.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил награды участникам. Он подчеркнул, что работники авиационной промышленности ценят престиж своей профессии.