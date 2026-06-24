В Нижегородской области 182 семьи стали приемными родителями с начала 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области 182 семьи стали приемными родителями, что свидетельствует о растущем интересе к усыновлению и опеке в регионе. Пресс-служба отделения Социального фонда России по Нижегородской области сообщила НИА «Нижний Новгород» о положенных выплатах для таких семей.

Приемные родители, опекуны и попечители имеют право на получение единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью. В Нижегородской области эта выплата составляет около 28,5 тысячи рублей для детей в возрасте до восьми лет. В случае, если в семью принимаются сразу несколько детей, выплата оформляется на каждого из них.

Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, детей старше восьми лет или сестер и братьев, предусмотрена более высокая выплата — от 217,3 тысячи рублей. Это решение направлено на поддержку семей, принимающих на воспитание детей с особыми потребностями или в более старшем возрасте.

Для оформления пособия приемные родители могут обратиться в клиентскую службу СФР или в многофункциональный центр (МФЦ) с копией решения суда об усыновлении. Сотрудники СФР самостоятельно запросят оставшиеся необходимые документы. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» или по почте, однако в последнем случае потребуется нотариально заверенная копия решения суда.