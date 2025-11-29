В Нидерландах братья связали скотчем и утопили сестру в болоте из-за «убийства чести»

В Нидерландах стартовал судебный процесс по делу об убийстве 18-летней девушки, которую, по версии следствия, ее братья связали скотчем и утопили в болоте. Как сообщает Daily Mail , мотивом преступления считают так называемое «убийство чести».

По данным следствия, семья решила, что девушка опозорила родственников из-за своего образа жизни и отношений с молодым человеком. На скамье подсудимых — двое ее братьев, 23 и 25 лет. Их отец, которого считают организатором преступления, находится в Сирии. Судить его будут заочно.

Известно, что ранее девушка находилась под защитой полиции, однако охрану сняли незадолго до трагедии. Братья вину отрицают, но прокуратура уверена, что они действовали по указанию отца. Министр юстиции Нидерландов заявил, что экстрадировать мужчину невозможно, поскольку сотрудничество с Сирией по таким вопросам отсутствует.

