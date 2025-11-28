Жительница Кузбасса убила топором свою знакомую

В Кемеровской области в городе Белово произошла трагедия: местная жительница обвиняется в убийстве своей знакомой. Об этом написала «Свободная пресса» .

По данным СУ СК России по Кемеровской области, инцидент произошел в ночь на 22 ноября 2025 года. В одном из домов на улице Тупиковой между женщинами вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Обвиняемая нанесла несколько ударов топором по голове потерпевшей, от которых та скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемую, которая на допросе призналась в содеянном. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают расследование, осмотрев место происшествия и опросив свидетелей.