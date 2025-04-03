В нескольких российских ТЦ вещи западных брендов бесплатно обменяли на отечественные

Партия «Новые люди» 3 апреля провела федеральную акцию «Меняй на российское». В московском ТЦ «РИО», новосибирском «Ройял парке» и костромской «Галерее» открылись павильоны для бесплатного обмена вещей западных брендов на одежду отечественных дизайнеров. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба партии.

«Когда видят качество и цену, просто отрывают с руками», — заявил лидер партии Алексей Нечаев, отметив, что большинство вещей разобрали уже в первый час акции.

При это он подчеркнул, что представленные российские бренды ничем не уступают западным.