В нескольких российских ТЦ вещи западных брендов бесплатно обменяли на отечественные
«Новые люди» бесплатно обменяли вещи западных брендов на отечественные
Партия «Новые люди» 3 апреля провела федеральную акцию «Меняй на российское». В московском ТЦ «РИО», новосибирском «Ройял парке» и костромской «Галерее» открылись павильоны для бесплатного обмена вещей западных брендов на одежду отечественных дизайнеров. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба партии.
«Когда видят качество и цену, просто отрывают с руками», — заявил лидер партии Алексей Нечаев, отметив, что большинство вещей разобрали уже в первый час акции.
При это он подчеркнул, что представленные российские бренды ничем не уступают западным.
У нас каждый год появляются новые бренды, которые и по стилю, и по качеству не уступают западным. Но многие по инерции продолжают доверять западным производителям. Наша цель — показать людям, как много у нас есть достойных брендов.
Алексей Нечаев
лидер партии «Новые люди»
К акции присоединились 26 российских производителей, включая новосибирский бренд Megalodon 16-летнего Глеба Иолича. Его футболки с изображением мегалодона разобрали за 40 минут. Также участвовали марки Pastel, I’m from Siberia, Shmotkin7 и MAGGIO.
Собранные вещи западных марок отправят на переработку. Руководитель фракции партии в Новосибирске Дарья Карасева привела пример.
«Одна из дизайнеров взяла пиджак западного бренда, чтобы переделать его в новую и трендовую вещь. Сибирские дизайнеры делают не хуже, чем на Западе. Например, одна женщина поменяла сумку Versace на свитшот от сибирских дизайнеров», — рассказала она.
Партия планирует проводить акции ежемесячно в разных регионах, включая Екатеринбург, Казань и Владивосток.
Ранее стало известно, что французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group решили полностью закрыть часть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.