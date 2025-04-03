Dior и Prada решили полностью закрыть часть магазинов в России

Французский модный дом Christian Dior и итальянская Prada Group решили полностью закрыть часть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Бухгалтерские отчеты российских «дочек» люксовых компаний изучил РБК. .

Из документов следует, что в прошлом году у фирм сократилось число сотрудников. Prada решила закрыть все подразделения в ЦУМе и не продлила аренду магазина для бренда Miu Miu в Столешниковом переулке.

При этом Prada сохранила за собой часть активов. Например, у нее продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре Crocus City Mall в Красногорске.

В России предложили повысить налог на прибыль для ушедших из России компаний. Законопроект в Госдуму направила группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым, председателем партии «Справедливая Россия — За правду». Налог предложили увеличить до 35%.