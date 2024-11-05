В немедленном уведомлении водителей-нарушителей красным сигналом не увидели смысла

Внесенный в Государственную думу законопроект о немедленном уведомлении водителей о нарушении ПДД красным световым сигналом не повлияет на повышение показателей безаварийности, а лишь усилит сумятицу на дорогах. Такое мнение 360.ru выразил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автором инициативы стал депутат Ярослав Нилов. Он предложил информировать водителей о допущенном нарушении ПДД красным сигналом, чтобы упредить рецидивы. По словам парламентария, такая практика давно и успешно распространена за рубежом.

«Сомневаюсь, что это поможет. Когда какой-то красный сигнал появляется, то непонятно, кому именно он предназначается. Например, едет поток автомобилей, вдруг появляется какой-то красный сигнал. Я не знаю практики, чтобы в другой стране появлялся сигнал при нарушении ПДД», — сказал Кадаков.

По мнению специалиста, подобную инициативу можно реализовать, только смысла в ней нет никакого.

Ранее Нилов предложил разрешить россиянам тонировать передние боковые стекла в автомобиле.