Депутат Нилов предложил разрешить россиянам тонировать передние боковые стекла в автомобиле

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов выступил с предложением разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42%. Об этом написало РИА «Новости» .

Как уточнили «Известия», депутаты намерены заниматься вопросом возврата тонировки передних стекол, пока этот вопрос не решится. Документ уже был доработан и отправлен на рассмотрение.

Нилов выступил за увеличение штрафов с 500 рублей до тысячи рублей для водителей, у которых уровень светопропускания передних боковых стекол не будет соответствовать данному требованию. Парламентарии также предлагают увеличить штраф с 500 рублей до трех тысяч рублей за управление автомобилем, у которого светопропускание ветрового стекла составляет менее 70%.