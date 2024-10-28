Депутат Нилов предложил разрешить россиянам тонировать передние боковые стекла в автомобиле

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов выступил с предложением разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42%. Об этом написало РИА «Новости».
Как уточнили «Известия», депутаты намерены заниматься вопросом возврата тонировки передних стекол, пока этот вопрос не решится. Документ уже был доработан и отправлен на рассмотрение.
Нилов выступил за увеличение штрафов с 500 рублей до тысячи рублей для водителей, у которых уровень светопропускания передних боковых стекол не будет соответствовать данному требованию. Парламентарии также предлагают увеличить штраф с 500 рублей до трех тысяч рублей за управление автомобилем, у которого светопропускание ветрового стекла составляет менее 70%.
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