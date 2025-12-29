В напитке Aloe Vera нашли летучие органические соединения

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали летучие органические соединения в пяти образцах напитка Aloe Vera производства ООО «Вельта-Пенза». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для проведения лабораторного исследования в Роспотребнадзоре взяли восемь образцов сладкой газированной воды, которые произвели в августе, ноябре и декабре.

Также взяли образцы упаковки и пробу используемого при изготовлении напитка концентрата.

«По результатам лабораторных исследований в пяти образцах продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения», — отметили в Роспотребнадзоре.

Деятельность компании «Вельта-Пенза» приостановили с 26 декабря. В адрес поставщиков ведомство направило требование заблокировать реализацию этого товара на дистанционных и торговых площадках.

Ранее из магазинов изъяли около 138 тысяч бутылок напитка Aloe Vera.