В Мытищах заметили пионового вора

В Мытищах неизвестный срезал на улице пионы, выращенные местными жителями. Кадры опубликовал телеграм-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» .

«В Леонидовке на улице Коминтерна в пять утра один „нехороший человек“ ободрал сирень и срезал цветы трех кустов пионов», — написали авторы поста со ссылкой на подписчика.

Они уточнили, что жители сами выращивали цветы.

«Наблюдали и ждали, пока они распустятся», — добавили в канале.

Роскошное цветение пионов зависит от правильной подготовки куста. Чтобы бутоны были крупными, а лепестки долго не осыпались, следует принимать комплекс мер — от своевременной подкормки до защиты от болезней и умеренного полива.