В МВД заявили об угрозе песен Максима Покровского национальным интересам России

Специалисты МВД РФ заявили, что творчество лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* противоречит национальным интересам России. Это следует из документов, размещенных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В них сказано, что музыкант распространял материалы с антироссийской позицией, а также делился информацией со СМИ, которые признаны иноагентами на территории России. Помимо этого, он популяризировал информацию из украинских YouTube-каналов.

Министерство юстиции России внесло Покровского* в реестр иноагентов в конце марта прошлого года. После этого музыкант решил добиться исключения себя из списка иноагентов, но ему отказали. В итоге артист подал жалобу в Верховный суд.

*Признан иностранным агентом