В МВД заявили о снижении числа преступлений в Петербурге на 22% с начала года

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться уровень преступности. За первые пять месяцев 2026 года зарегистрировано меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Петроград» со ссылкой на ФКУ «Главный информационно-аналитический центр».

Согласно данным МВД РФ, за январь–май 2026 года правоохранительные органы зарегистрировали 20 839 преступлений. Это на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сократилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений. За пять месяцев зарегистрировано 6848 таких деяний, что на 28,4% меньше, чем годом ранее.