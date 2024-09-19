В МВД заявили о нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов

Контроль за экзаменом на знание русского языка у мигрантов нелегитимен. Об этом заявил «Коммерсанту» первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, 25 марта во все 622 помещения, где проходили экзамены для иностранных граждан, направили сотрудников полиции, которые следили за ходом процедуры. Правоохранители в том числе проверяли данные мигрантов для выявления возможных подмен.

После этого МВД закрыло две трети площадок, где проводились экзамены. Также 25% мигрантов в тот день не сдали тест, рассказал Горовой

«Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут изменения в законопроект, связанный с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Поправки представят в ближайшее время, заявила депутат Ирина Яровая.