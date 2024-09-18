ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами

Комиссия Госдумы по миграционной политике начала работать над изменением законопроекта, связанного с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Об этом заявила депутат Ирина Яровая, ее слова привело РИА «Новости» .

По словам вице-спикера Госдумы, для депутатов в приоритете безопасность, защита законных прав и интересов граждан России.

«Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время, на следующем заседании комиссии», — отметила Яровая.

Ранее Минобрнауки поддержало предложение включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устную часть. Для реализации идеи необходимо внедрить юридические правки, добавил замминистра Константин Могилевский. Кроме того, стало известно, что Минпросвещения посоветовало российским школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов в классах до трех.