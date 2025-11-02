В МВД России рассказали о новой схеме мошенничества со звонком из бухгалтерии

В России раскрыли новую схему мошенничества. Злоумышленники звонят от имени бухгалтера местной администрации и говорят, что человеку положена выплата или нужно лично прийти в администрацию оформить документы. Об этом сообщило МВД России .

Они называют точное время приема, номер кабинета и уверяют, что дистанционно оформить нельзя, а в конце просят продиктовать паспортные данные якобы для временного пропуска. Как правило, сначала мошенники выманивают код из SMS или одноразовый пароль, с помощью которых получают доступ к аккаунтам. Паспортные данные сами по себе для взлома не годятся, но создают психологический эффект.

Затем к разговору подключают якобы представителей правоохранительных органов или специалистов по безопасности, которые говорят об утечке данных или серьезных нарушениях. Эксперты объясняют, что схема работает из-за официального языка и конкретики: человек воспринимает просьбу как рутинную формальность и теряет бдительность.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов за замену ключа от домофона. Злоумышленники позвонили женщине и рассказали о необходимости заменить кодировку. Под этим предлогом преступники попросили ее сказать код из СМС.